Det sier Inger Marie Sperre, daglig leder i Brødrene Sperre på Ellingsøy utenfor Ålesund.

– Jeg har forståelse for at fiskerne er frustrert over å få redusert kvotene sine. Men når enkelte velger å selge fisken utenfor auksjonssystemet, er den ikke tilgjengelig for bearbeidingsindustrien, sier hun.

Audun Maråk i Fiskebåt sa i et intervju med Fiskeribladet nylig at han er bekymret for landindustrien på Vestlandet. Han viste til at den konvensjonelle havfiskeflåten, som er hjemmehørende her, vil bli svekket med omfordelingene som er foreslått i kvotemeldingen.