De viser til at halvparten av hvitfisken og to tredjedeler av den norske sjømaten går ut av landet uten at den bli bearbeidet. Lønnsomheten i store deler av landindustrien er marginal og svingende.

– Skritt i riktig retning

Sjømat Norge, som organiserer små og store industribedrifter langs kysten, hadde derfor store forventninger til kvotemeldinga. Det har nemlig blitt lovet at fiskeindustriens utfordringer omsider skal bli tatt på alvor.

– At forventningene og føringen i forhold til salgslagene ble tatt opp, er et skritt i riktig retning, men vi hadde forventet mer, sier Akselsen.