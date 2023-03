– Skal vi ha aktivitet på land langs kysten, eller ikke? Spørsmålet kommer fra Steinar Eliassen. Selv om han har begynt å trappe ned, har han fortsatt et brennende engasjementet for fiskerinæringa og kysten. Hovedeieren i fiskerikonsernet Norfra beskriver en utfordrende situasjon for landindustrien, med tøff konkurranse og små marginer. – Politikerne lover fiskebåtrederne stabile rammebetingelser. Det eneste som er stabilt for landindustrien er at det går «rett til helvete», sier Eliassen, som selv mener løsninga ligger i industriens tilgang på fersk råstoff.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.