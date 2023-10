Etter at det oppsto brann i Henrik Sørensens reketråler i november 2021, jobbet redningsmannskapene iherdig for å redde den, men båten sank til slutt i Oslofjorden.

Denne uken møttes Sørensen og forsikringsselskapene til et meglingsmøte, som endte med at rekefiskeren får utbetalt rundt 3,2 millioner kroner i erstatning for båten.



Båten var forsikret for 2,9 millioner kroner i Havtrygd Forsikring med Gjensidige ASA som co-assurandør. Rundt påske i 2022 fikk Havtrygd «Teis» hevet og hugget opp.

Moss Avis skriver at det i dag ligger rundt et tonn vrakrester etter «Teis» i Oslofjorden.