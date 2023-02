Tidligere denne måneden meldte Fiskeribladet i likhet med flere medier at en mann i midten av 20-årene fra Nord-Troms er tiltalt for to voldtekter. I Nord-Troms og Senja tingrett ble mannen varetektsfengslet frem til 2. februar. Påtalemyndigheten begjærte kjennelse for varetektsfengsling i fire uker.

I et fengslingsmøte tidligere denne måneden erkjente mannen å ha voldtatt to kvinner. Den ene ble voldtatt på et hotellrom på The Edge i Tromsø i slutten av november i fjor. Mannen er også tiltalt for flere voldtekter av en kvinne han tidligere var kjæreste med.