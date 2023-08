Mandag meldte politiet at omtrent fire tonn kongekrabbe var stjålet fra en bedrift på Østlandet.

– Det er fordømt ergerlig at det skjer, sier Svein Ruud, administrerende direktør i Norway King Crab.

Ifølge politiet ble selskapet utsatt for innbruddet i deres lokaler på Oppakermoen i Nes på Romerike, natt til søndag.

Borte vekk

– Vi hadde folk på jobb i dag tidlig som åpnet frysecontaineren litt over kl. 07. Da var den fryste kongekrabben borte, forteller Ruud til Fiskeribladet.

– De visste godt hva de var ute etter, den fryste sjøkrepsen ville de ikke ha.

Den levende kongekrabben som selskapet har oppbevart i store kar, har de ikke rørt.

Til VG opplyser Ruud at krabben de tok meg seg har en verdi på 2,7 millioner kroner.

Ifølge Norway King Crab ble det stjålet rundt fire tonn kongekrabbe. Foto: Illustrasjonsfoto Jørn Mikael Hagen

Tyvene er fanget opp på overvåkningskamera og Ruud har selv sett video av tyvene som tok med seg 4 tonn krabbe.

– Dette er en dårlig mandag på toppen av en veldig dårlig mandag generelt, sier Ruud og sikter foruten tyveriet til ekstremværet «Hans» som rammer Østlandet.

Da Fiskeribladet får Ruud på tråden, tvinger nedbørsmengdene ham til å holde 40 kilometer i timen på E6 – der fartsgrensen er over 100 kilometer i timen.

På overvåkningskamera

Ruud leverer fryst kongekrabbe til flere topprestauranter i Oslo og det var disse restaurantene lagerbeholdningen var beregnet på.

– Vi har ikke mer fryst kongekrabbe, så nå må vi forsøke å tilfredsstille restaurantene så godt vi kan, sier Ruud som aldri før er blitt utsatt for tyveri.

Han forteller at det må være proffe folk som står bak innbruddet.

– Dette skjedde på et låst industriområde, der de har brutt opp en kjetting og en lås og flyttet på mye. De har tatt seg inn via en vei det ikke skal være mulig å komme seg inn for å holde seg unna overvåkningskameraer.

– Det var flere folk og de hadde kjennskap til at det var kameraer der, sier Svein Ruud. Foto: Eskild Johansen

Ruud forteller at de leter etter mer kameramateriale fra nabobedrifter. Han har selv sett en overvåkningsvideo av tyvene.

– Det var flere folk og de hadde kjennskap til at det var kameraer der.

Ruud er imponert av politiet, som til tross for ekstremværet, prioriterer saken.

Han antar det blir en forsikringssak.

– Det tok dem 32 minutter å gjennomføre tyveriet, og det er jo et godt stykke arbeid kan man si. Det er proffe folk, og det var helt Egon Olsen-stil over det hele, sier han til avisen VG.

Operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt sier til NTB at det er snakk om såpass store mengder kongekrabbe at det er en omfattende jobb å få det med seg.

– Man må ha en egen lastebil, og det tar en viss tid å laste opp krabbene, sier Aas.

Aas forteller til NTB at politiet har vært på stedet og sikret spor.

– Saken blir nå fulgt opp på lokalt nivå. Det er snakk om store verdier, sier han.