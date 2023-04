Seafood Expo Global, messen som tidligere foregikk i Brussel, arrangeres neste uke i Barcelona for andre gang. Ifølge arrangørens nettsider er det ventet over 25.000 besøkende fra over 150 land. Det er utstillere fra 77 land, og Norge er sterkt representert. Over 120 norske bedrifter har egne stands. Parallelt med sjømatmessen foregår utstyrsmessen Seafood Processing Global i tilstøtende haller, samt en konferanse. I tillegg er det utallige arrangement, middager, seremonier og lignende som foregår både på messeområdet og andre steder i byen.

