Den 80 meter lange tråleren til Nergård havfiske fikk trøbbel like ved Hella på Kvaløya natt til torsdag. Det melder Nordlys. Tråleren skal ha mistet all motorkraft på vei sørover på vei mot Rystraumen. Det bekrefter kontaktperson i rederiet, Kenneth Holmøy til avisen. «Senja» gikk i fjæra nord for Hella på Kvaløya utenfor Tromsø natt til torsdag 2. mars. Foto: Skjermdump/MarineTraffic – Båten har truffet en pir som den har dratt med seg, forteller Holmøy til avisen. Båten gikk i fjæra og traff deler av kaianlegget hvor Rya produkter tidligere holdt til, rett nord for Hella.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.