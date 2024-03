Mattilsynet bekrefter at de stengte fiskebruket Gadus Norway AS i Henningsvær i Nordland kommune fredag 8. mars. Grunnen for nedstengingen var dårlige hygieniske forhold.

Kyst og Fjord meldte om hendelsen først.

– Det ble også gitt omsetningsforbud på frysevarer og fiskerivarer som ble oppbevart utendørs, skriver avdelingssjef Lill-Tone Klæboe i avdeling Midtre Hålogaland i Mattilsynet i en epost til Fiskeribladet tirsdag.

Videre opplyser hun at det mandag 11. mars ble gjennomført oppfølgende tilsyn, etter at virksomheten kontaktet Mattilsynet for å kunne gjenåpne.