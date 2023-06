På FNs internasjonale dag for verdens hav advarte forskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø om at klimaendringer kan forverre tilstanden til Nordsjøen som allerede er under sterkt press.

Kvamstø holdt tale om havets tilstand med fokus på kystnære havområder, men kom inn på de urolige tidene vi er i, økt sårbarhet og nye næringer som vil skape press på havområdene våre.

Han trakk særlig fram spøkelsesfiske.

– Noe av det som har gjort sterkt inntrykk på meg det siste året er resultatene av vårt omfattende prosjekt på spøkelsesfiske.