Tirsdag ble det kjent at Havarikommisjonen er kommet med et sikkerhetskritisk varsel til Sjøfartsdirektoratet om arbeidsforholdene om bord på «Hunter». – «Hunter» er nå tilbakeholdt, sier seniorrådgiver Marit Nilsen i Sjøfartsdirektoratet til Fiskeribladet tirsdag klokken 15.17. Havarikommisjonen startet forrige fredag undersøkelser om bord på «Hunter» etter at en fisker i 30-årene falt over bord i forbindelse med arbeid på dekk 30. januar. Fiskeren er antatt omkommet.

Etter sine undersøkelser om bord, har Havarikommisjonen sett seg nødt til å varsle Sjøfartsdirektoratet om det kommisjonen anser som sikkerhetskritiske forhold.

