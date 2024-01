Bluegreen Visions AS, et selskap i konsernet som bygget oppdrettskonstruksjonen Marine Donut, har vært i en langvarig strid med selskapet Asdalstrand 171 AS. Slaget har stått om hvem som eier et utfylt sjøareal ved Bluegreens produksjonsanlegg i Telemark.

Partene er uenige om hvem som eier et areal som har oppstått som følge av utfylling av sjøareal. I tillegg er det uenighet om potensial for videre utfylling.

I mai 2022 tok Bluegreen Vision ut en stevning mot Asdalstrand 171 hvor de primært krevde eiendomsrett til arealet, og subsidiært en varig, vederlagsfri rett til å disponere arealet.