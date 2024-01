Tirsdag er Bergen satt helt ut av spill av 25 centimeter snø. Det er trafikkaos, bybanen står og rullebanen på Flesland er stengt.

Inne på flyplassen sitter fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap), som mandag var på Austevoll for å prate om den rykende ferske kvotemeldingen. Turen skulle gå videre til Ålesund, der hun skulle besøke Brødrene Sperre, Fiskebåt og flere andre om samme tema.

Turné

– Været får en ikke gjort noe med, sier Myrseth om stoppen som skjer midt i en viktig turné.

Hun skulle egentlig mot Ålesund klokken 07.40, så hun hadde vært på flyplassen en stund, da Fiskeribladet slo på tråden til henne kl. 10.40 tirsdag.

– Vi kommer oss ingen vei. Vi sitter her og ser på brøyting og lurer på når nye fly letter og lander, sier hun til Fiskeribladet.

Myrseth har ikke troen på at hun kommer seg til Ålesund i dag.

– Vi må nok finne et nytt tidspunkt. Det fine er at jeg allerede har rukket å besøke Ålesund to ganger før jul, sier hun.

Hun går også glipp av et fellesarrangement Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal ha på kvelden.

– Konstruktivt møte

Mandag var ministeren på Austevoll, der hun blant annet fikk beskjeden fra Fiskebåt-sjef Audun Maråk om at organisasjonen er skuffet over hvor mange avklaringer som gjenstår etter framleggingen av kvotemeldingen.

– Hva tenker du om responsen i går?

– Den var som ventet. Tonen var respektfull, og det er respekt der det er uenigheter. Så er det rom for å se på tingene vi er enige om. Det var et konstruktivt møte, og det var godt å komme seg ut på besøk så tidlig etter framleggingen.

Hun la fram regjeringens visjon for framtidens fiskerinæring i Tromsø fredag.

– Denne turneen: hvilken funksjon har den?

– For meg er det viktig å møte de som er uenige og enige med meg om meldingen. Arbeidet som er lagt fram har stor betydning for hele næringen. Da er det viktig for meg å være tilgjengelig, ha en åpen dialog, og svare ut påstander som er kommet, sier Myrseth.