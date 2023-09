Lerøy-skipper Rino Grande har ikke tall på hvor mange teiner de har fått i trålen under vinterens to turer på rekefiske i Barentshavet.

– Dersom redskapene er meldt tapte, så holder vi oss unna den posisjonen. Men i enkelte områder får vi teiner på hvert hal, sier Grande.

Forrige uke fortalte skipper Heri Vernar Thomsen at han dro opp 300 snøkrabbeteiner under rekefiske i Barentshavet. Teinene må bli med ham hjem til Færøyene, der rederiet selv må ta regningen for opprydningen.