– Rettighetene til fiske skal tilbakeføres befolkningen i nord. Vi jobber nå aktivt med å legge grunnlaget for å gå til sak mot staten, slik at rettighetene kan tilbakeføres til befolkningen i sjøsamiske områder. Og dette blir en sak som ikke vil stoppe i norsk rettsvesen, men bli videreført og avslutte med menneskerettighetsdomstolen i Haag.

Det sier Bivduleder Inge Arne Eriksen i en pressemelding fredag.

- Tragedie

Bivdu mener at Stortinget ikke ønsker å ivareta befolkningen i nord sin rett til fiske på lokale ressurser, og viser til forliket om kvotemeldingen som ble landet i forrige uke. 29. april skal kvotemeldingen voteres over i Stortinget.

«Folk i nord som alltid har kunne brøfø seg av sine kystnære ressurser, ser nå at de har mistet sin hevdvunnet rett til fiske. Dette er en tragedie for alle i disse områdene ettersom de gjennom all tid har bygd sin eksistens, sin æring og sine samfunn på denne retten til fiske. Bivdu sanser dette som en urett og et direkte brudd på menneskerettighetene til befolkning i samiske områder (nord for Trondheims fjorden). Dette menneskerettighetsbruddet har Bivdu i flere år prøvd å gjøre noe med, men uten å bli hørt», skriver Bivdu.

– Menneskerettighetsbrudd

Fiskeribladet intervjuet nylig Eriksen, da sa Bivdu-lederen at han mener kvotemeldingen bryter med menneskerettighetene.

– Menneskerettighetsbruddet er at de fratar befolkningen rett til å bruke sine ressurser. Det er forferdelig å se at fiskerne allerede nå har fisket opp kvotene sine. Det sa Eriksen til Fiskeribladet 10. april, og siktet til at kvotenedgang på torsk og krabbe rammer fiskerinæringen i Finnmark hardt om dagen.

Fiskeribladet omtalte tidligere i vår at bedriften Gamst Shilova har permittert for første gang, mens 15 ansatte ved Vardøbruket mistet jobben.

– Nå når fiskerne ikke får fiske, fiskemottakene må stenge og permittere sine ansatte i mangel på fisk, ser en nå et gryende opprør blant fiskerne, politikeren og befolkningen i nord. De aksepterer rett og slett ikke at båtene ligger stille, folk blir permittert og kommunene mister sine skatteinntekter fra fiske, sier Eriksen i pressemeldingen sendt ut fredag.