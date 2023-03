Klokken 13.55 torsdag ble det sendt mayday fra en sjark i Varangerfjorden. Hovedredningssentralen (HRS) forteller til Fiskeribladet at fartøyet sank veldig fort.

ifinnmark meldte om nyheten først.

– Uten at vi vet det helt sikkert virker det til at de ikke rakk å få på seg redningsdrakten. Det ble funnet to drakter flytende, sier redningsleder Bård Mortensen ved HRS til Fiskeribladet.

Hendelsen skjedde et stykke nordøst av Bugøynes. Fiskerne ble plukket opp av et fartøy som hadde fått med seg mayday-meldingen rundt en halvtime etterpå. Luftambulanse venter på land.

– Hvordan er tilstanden deres?

– De er nok nedkjølt, for de har vært i vannet en stund. Om det stemmer at de ikke har hatt drakt på, er de nok bra nedkjølt, sier Mortensen.

Skal se etter vrakrester

Atle Masterbakk er skipsfører på redningsskøyta «Oscar Tybring V», som er stasjonert i Vardø. Han forteller at de har tatt løs fra Vardø og har kurs for der båten gikk ned.

– Det vi har fått beskjed om er at de som var om bord angivelig er trygt inne til kai. Mer informasjon enn det har vi ikke. Vi skal ned til området for å se etter vrakrester, sier han til Fiskeribladet