Det meldte organisasjonen tidligere denne uken. I en pressemelding tidligere denne uken, skrev Sea Shepherd Norway at de «skal jobbe for å forsvare både dyreliv og dyrs habitater langs verdens nest lengste kystlinje». Og videre at de vil jobbe aktivt for å forby norsk hvalfangst.

– Tar dette med stor ro

Leder i Småkvalfangerlaget, Truls Soløy, tar etableringen med knusende ro. Soløy mener myndighetene har såpass god kontroll at organisasjonen ikke blir et problem for hvalnæringa.

– De gjør det mest for å markere seg. Jeg tror ikke de er i stand til å gjøre så mye i Norge. Derfor tar vi dette med stor ro.

I tillegg registrerer også hvalfangerne hvor Sea Shepherd er til enhver tid, legger Soløy til.

Sea Shepherd ble stiftet av Paul Watson i 1977. En av de største satsingsområdene til miljøorganisasjonen har vært hvalfangst. På 90-tallet var Sea Shepherd i konflikt med hvalfangstnæringen i Norge blant annet gjennom et antall forsøk på å senke hvalfangstskuter. I pressemeldingen sier leder for Sea Shepherd Norway, Samuel Rostøl, at dette ikke er en taktikk som vil bli brukt i Norge.

– Vi vil jobbe for at hvalfangst skal forbys, og for å oppnå det må vi jobbe med opinionsbygging og folkeopplysning – og slik sette press på norske politikere, sa Rostøl i pressemeldingen som ble sendt ut tidligere i uken.

Samuel Rostøl, leder i Sea Shepherd Norge. Han skal jobbe for at norsk hvalfangst skal forbys. Foto: Rebecca Griffiths/Sea Shepherd

– Ikke vanskeligere å distribuere kjøtt

Soløy i Småkvalfangerlaget sier han tror at tiden der Sea Shepherd drev med hærverk, er over.

– Som sagt har nok myndighetene god kontroll og er oppmerksomme.

– Tror du etableringen kan skape problemer med å markedsføre og selge hvalkjøtt?

– Jeg tror ikke det blir vanskeligere å distribuere kjøttet. Det er andre faktorer som gjør at salget på hvalkjøtt ikke kommer opp på et annet nivå, sier Soløy.

Styremedlem i Sea Shepherd Norway, Sidney Haugen, uttalte i pressemeldingen tidligere i uken:

– Den norske greinen av Sea Shepherd har blitt startet som et motsvar til Norges uforsvarlige fiskeri- og havpolitikk som står til kontrast til alle forpliktelser norske politikere påtar seg når de er på konferanser og toppmøter i utlandet.

Sivil ulydighet og sabotasje

Internasjonalt har organisasjonen gjennomført aksjoner mot kommersiell fiske, hvalfangst og seljakt. Organisasjonen har høstet kritikk for bruk av direkte aksjonsmetoder, sivil ulydighet og sabotasje.

– I Norge vil vi ved hjelp av lovlige metoder vise og opplyse om hva vi utsetter marine habitater og dyrearter for, med håp om at en slik kunnskap vil resultere i positive forandringer. Vi har åpenbart en lang vei å gå, sa styremedlem Espen Østrem i meldingen fra Sea Shepherd Norway.