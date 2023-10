– Melding om brann i ett fartøy som ligger til kai i Tomrefjord. Nødetatane på vei til stedet, skriver politiet i Møre og Romsdal på X (tidligere Twitter) klokken 09.29 fredag.

Til Sunnmørsposten forteller 110-sentralen at røykdykking pågår, og at det ikke er kontroll på brannen i 09.50-tiden. Ifølge avisen er det startet evakuering av de som jobbet på skipet.

Startet i batteriet

Brannen har startet i batteriet i båten, som ligger ved Vard Langsten sitt verft i bygda, skriver avisa.

Anne-Bente Skjellum, kommunikasjonssjef i skipsverftkonsernet Vard, forteller til TV 2 at det er røykutvikling ombord i kystvaktfartøyet som er under bygging nå.

– Det er røykutvikling ombord nybygg 912. Det er da kystvaktfartøyet som skal bli kystvaktfartøyet «Hopen». Det er det jeg kan si nå, sier hun til TV 2.

Til Fiskeribladet sier Skjellum at hun er på vei til stedet.

– Det er røykutvikling og brannvesenet er på plass. Jeg vet også at noen av de ansatte er evakuerte. Men det er det jeg vet foreløpig, sier hun.

Delvis kontroll

Ifølge VG er det rundt klokken 10 meldt om delvis kontroll på brannen. Operasjonsleder Renate Solheim forteller til Fiskeribladet at det ikke er spredningsfare.

– Det er et blybatteri som brenner, heldigvis. Det er mye enklere å få kontroll på enn et litiumbatteri. Vet ikke noe om skadeomfanget ennå. Første patrulje har ikke vært på stedet så lenge og innsatsleder er på vei. Vi har ikke fått noen opplysinger om skadde personer, men det er for tidlig å si da vi ikke har fullstendig oversikt over situasjonen. Årsaken til brannen er det også for tidlig å si noe om, sier hun.