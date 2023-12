Litt før klokken 20.00 tirsdag avsluttet Hovedredningssentralen Nord-Norge søket etter den savnede fiskeren som havnet i sjøen på Lopphavet i Finnmark.

Klokken 11.20 tirsdag HRS Nord-Norge fikk inn melding om mann over bord fra en fiskebåt på.

– Vi har satt i gang søk, forteller redningsleder Thomas Ringen til Fiskeribladet.

Det er sendt redningshelikopter fra Banak og Tromsø, samt redningsskøyte fra Havøysund og Skjervøy.

– Det pågår fortsatt søk med uforminsket styrke, forteller redningsleder Thomas Ringen til Fiskeribladet. Klokken 15.40 søker fortsatt helikopter, lokale fartøy, redningsskøyte og fly etter mannen.

Det blir nå opp til politiet hvorvidt søket skal gjenopptas onsdag, men da blir det søk etter antatt omkommet

Fiskebåter i søk

– Lokale fiskebåter søker også, forteller Ringen.

Han forteller at både helikopter og redningsskøyte er på stedet. En sjekk på Marine Traffic viser at et SAR Queen-helikopter er på stedet.

På X, tidligere Twitter, skriver Redningsselskapet:

– RS «Gjert Wilhelmsen» og RS «Klavenes Marine» er ankommet søkeområde for å bistå i søket etter en mann over bord.

Også en rekke andre fartøy er i området der helikopteret søker, blant annet dykkerfartøy, en ferje og en havbruksbåt.

To om bord

Video tilsendt fra området viser at flere deltar i søket.

Til avisen VG opplyser HRS at det var to personer om bord i fartøyet, og at det var den andre som meldte i fra til HRS via kystradio.

Boreal deltar i redningsaksjonen med en ferge og en hurtigbåt og opplyser på sine nettsider at de dermed vil gå av ruten inntil videre.

Klokken 14.00 forteller Rune Danielsen i Hovedredningssentralen at også et militært overvåkningsfly er satt inn i søket. På X skriver HRS at det er et fly av typen P8 Poseidon som bistår. Kystvaktens «Farm» deltar også.

– Det er et storstilt søk som pågår fortsatt. Stadig flere båter kommer til for å bistå, sier Danielsen.

Fiskeribladet oppdaterer saken.