Det var like før klokken 0900 i dag at Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) fikk en melding via Kystradio Nord om at en sjark med en person om bord hadde grunnstøtt like øst av Stamsund i Vestvågøy kommune, opplyser HRS i en pressemelding.

HRS NN startet en redningsaksjon som i første omgang involverte RS «Det Norske Veritas» fra stasjon i Ballstad, KV «Heimdal» og en fiskebåt i området.

Garn i propellen

– Redningsskøyten «Det Norske Veritas» fikk melding fra en sjark som hadde tatt garn i propellen og drev i fjæra. Da skøyten kom lå den helt i fjæra. I forbindelse med bergingsarbeidet så grunnstøtte også skøyten. Helikopter er på vei. Det er også redningsskøyten «Sundt Flyer», mob-båter fra kystvakten og lokale fartøyer, opplyste vakthavende ved HRS til Lofotposten litt før klokken halv elleve fredag formiddag.

Klokken 11.14 bekreftet Redningsselskapet til NRK at «Det Norske Veritas» var slept av grunn, og at «Sundt Flyer» etter hvert fikk slept skøyten til kai.

Krevende værforhold

Kommunikasjonssjef i Redningsselskapet Kristina Brekke Jørgensen forteller til Fiskeribladet klokken 12.15 at skøyten har en lekkasje med vanninntrenging og at de har fått bistand av Kystvakten for å lense. De har også en dykker fra Kystvakten som er nede for å tette.

– Vi har bedt lokalt brannvesen om bistand med lensing og men har foreløpig kontroll over situasjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun forteller til at det var svært krevende forhold i området. Det bekrefter også HRS som forteller om kraftig vind og høye bølger.

– Mannskapet på redningsskøyten blir ivaretatt og det er ingen personskade, sier Jørgensen.

En mann på den grunnstøtte sjarken havnet i sjøen.

– Vi har avsluttet det som redningsaksjon, nå er det snakk om berging av sjarken. Vedkommende som var i sjarken og som har vært i sjøen, er nå på vei til UNN i Tromsø i redningshelikopter, forteller Frode Iversen, pressemedarbeider i HRS til Fiskeribladet kl. 12.10 fredag.