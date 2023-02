Klokken 19.05 mandag kveld fikk Hovedredningssentralen Nord-Norge inn melding om at et mannskapsmedlem hadde falt over bord fra et fiskefartøy som deltar i snøkrabbefisket i Barentshavet.

KV «Harstad» på vei

KV «Harstad» befant seg i Longyearbyen på Svalbard, men satte umiddelbart kursen mot ulykkesstedet.

- Lang avstand og dårlig vær gjør at den trolig ikke er fremme før klokken 20 tirsdag kveld, forteller redningsleder Ørjan Delebekk ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Hovedredningssentralen melder om en savnet fisker i Barentshavet 30. januar. Ulykken skjedde 100 nautiske mil øst for Hopen i et område med ekstremt tøffe forhold. Foto: Datawrapper

Antatt omkommet

I en melding rett etter 21.30 melder HRS at de, i samråd med medisinske rådgivere og fartøyets skipper, har besluttet å endre operasjonen til «søk etter antatt omkommet».

Redningsaksjonen for å finne den savnede i live ble altså avsluttet samme tidspunkt, opplyser vakthavende redningsleder Ørjan Delbekk ved HRS til Fiskeribladet klokken 23.35 mandag kveld.

- Ekstremt tøffe forhold

Det ble vurdert å sende helikopter fra Sysselmesteren på Svalbard, men dårlig vær og ekstremt lang avstand gjorde at de aldri kom i luften.

Vakthavende redningsleder Ørjan Delebekk bekrefter at fartøyene som er i søksområdet deltar i snøkrabbefiske.

- Det er ekstremt tøffe forhold der oppe nå med østlig stiv kuling og dårlig sikt. Mannskapet på fartøyet den savnede var om bord på, startet umiddelbart søk da de ble klar over ulykken.

- Vi kjenner ikke i detalj til hva som har skjedd. Vi har hatt dårlige kommunikasjonsforhold med fartøyene i søksområdet, opplyser Delebekk.

Siden det er et norsk fiskefartøy, vil politiet i Tromsø ta seg av saken videre for å forsøke å finne ut hva som har skjedd om bord.

– Sannsynligheten for overlevelse er ikke til stede. HRS ber om forståelse for at fartøynavn og rederi ikke blir offentliggjort i denne fasen.