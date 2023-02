Mandag kveld meldte Hovedredningssentralen Nord-Norge at en fisker var falt over bord fra et fartøy 100 nautiske mil øst for Hopen. I løpet av kvelden ble det også vurdert at vedkommende trolig ikke har overlevd.

Vedkommende har falt over bord fra et snøkrabbefartøy. Tirsdag morgen forteller operasjonsleder Karl-Erik Thomassen at et kystvaktfartøy er på vei for å bistå fiskebåten med etterforskningen, samt ta opp bruket.

– Tyder på en arbeidsulykke

Håkon Kjøllmoen ved Hovedredningssentralen opplyser om at det er KV «Harstad» som er på vei, og at fartøyet vil være i området i kveld.