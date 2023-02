Rettelse tirsdag klokka 16.26: Troms politidistrikt opplyste opprinnelig at mannen er fra Litauen. Dette er uriktig, og er nå rettet til at mannen var fra Latvia.

Mandag kveld fikk Hovedredningssentralen (HRS) melding om at en fisker var falt over bord fra et fartøy øst av Hopen i Barentshavet. Det ble iverksatt søk etter den savnede som var mannskap på et snøkrabbefartøy.

Senere mandag kveld, meldte HRS at søket gikk over i en annen fase, da de antok at vedkommende var omkommet.