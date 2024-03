Norway King Crab ble frastjålet kongekrabbe for 2,7 millioner kroner. Nå har bedriften tatt grep vedrørende sikring og lagring etter tyveriet.

I begynnelsen av august meldte politiet at omtrent fire tonn kongekrabbe var stjålet fra en bedrift på Østlandet.

Ifølge politiet ble Norway King Crab utsatt for innbruddet i deres lokaler på Oppakermoen i Nes på Romerike.

Et halvt år senere, 13. februar henla politiet saken til tross for at store verdier forsvant. Til VG opplyste daglig leder at krabben de tok meg seg hadde en verdi på 2,7 millioner kroner.