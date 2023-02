– Vi har ikke konkludert med noe i etterforskningen, den pågår ennå. Ingen siktelser er tatt ut, sier Ronny Andre Jørgensen, politiadvokat ved Troms politidistrikt til Fiskeribladet.

Jørgensen er fagjurist for fiskerisaker i Troms politidistrikt, og ansvarlig for etterforskningen etter at en latvisk mann i 30-årene mandag 30. januar falt over bord fra «Hunter» under fiske etter snøkrabbe. Mannen er ikke funnet og antatt omkommet.

I Tromsø har politiet har vært om bord «Hunter» for kriminaltekniske undersøkelser, etter at båten fra Havøy Kystfiske AS kom til land fredag 3.