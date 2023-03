Fredag formiddag ankom Sjøtjenestens «Fjorgyn» Vannøya. Sjef for Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, Rolf Harald Jensen, sier til Fiskeribladet at «Fjorgyn» skal følge opp aksjonen som fant sted på Vannøya nord for Tromsø tirsdag. Fra Troms politidistrikt får vi bekreftet at aksjonen fortsatt pågår. – Vi bruker «Fjorgyn» i forbindelse med etterforskningen, sier Ronny Andre Jørgensen, fagjurist for fiskerisaker i Troms politidsitrikt. – Til transport av folk? – Ja, blant annet. Vi har et samarbeid med Fiskeridirektoratet i forbindelse med etterforskninga av denne saken, så det er et ledd i det. Artikkelen fortsetter under annonsen Ronny Andre Jørgensen er fagjurist for fiskerisaker i Troms politidistrikt.

