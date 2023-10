– Nå fortjener vi som næring å få et svar. Det sa Roger Hansen, leder i Nord Fiskarlag i sin åpningstale til årsmøtet tirsdag.

Ivareta sikkerheten

– Jeg registrer at meldingen skal komme før jul. Da går det an å håpe at den kommer så tidlig at den kan være gjenstand til diskusjon på landsmøte i november.

Hansen trakk fram utviklingen i den minste flåten med hensyn drift og stilte spørsmål ved om det er fremtidsrettet drift med alenefiske med faststående redskaper.