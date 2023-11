– Det er ingen sammenheng med situasjonen i Barentshavet og krasjen i Troms, forteller Tommy Torvanger, adm. direktør i Nergård til Fiskeribladet.

Det var i april i år at frysetråleren «Kågtind II» krasjet med kaia i Breivika i Tromsø. Båten fikk da et hull fremme. Problemene med vannet er nå i akterenden av båten.

Tommy Torvanger, konsernsjef i fiskerikonsernet Nergård om bord på tråleren Tønsnes. Foto: Lars Åke Andersen

Nå tar båten inn vann i Barentshavet.

– Tråleren var i aktivt fiske da den fikk problemer, opplyser Tommy Torvanger til Fiskeribladet.

Tidligere i år hadde samme tråler problemer i uværet 34 nautiske mil nordvest for Nordkvaløya i Troms. Det var opp mot 20 meter høye bølger ute i havet, noe som stoppet båten fra å fiske. Uværet plaget imidlertid ikke skipper på «Kågtind II», Kåre Hay, nevneverdig.

– Det er litt bevegelse her ute, men det går greit. Ingen blir sjøsyke, fastslo skipperen.

Kågtind II ble kjøpt av Nergård i 2017. Den ble kjøpt fra Island, hvor den har vært siden 2007 da Andenes Fiskeriselskap solgte tråleren «Andenesfisk II» til Island.

«Kågtind II» har siden salget fra Andenes i 2007 levd sitt liv som «Oddeyrin», og som en del av det islandske fiskerikonsernet Samherjis omfattende flåte. Samherji har en betydelig eierpost i Nergård-konsernet, og det var naturlig for selskapene å se på muligheter her når Nergård Havfiske skulle oppgradere flåten.

Daglig leder i Nergård Havfiske i 2017, Kjell Larssen, mente det var naturlig å kjøpe båten tilbake.

– Det var ikke flust med denne typen trålere i markedet, sa han da.

Kågtind II ble vesentlig oppgradert da den returnerte til Norge.

– Her er både sauna og trimutstyr for dem som har tid til slikt mens de er på fiske. Men mannskapet om bord vil også høste fordeler av bedre plass, mer moderne utstyr og mer effektiv drift. Det vil merkes godt at man går fra en båt bygget i 1980 til en bygget i 2000, oppsummerer Larssen.

Båten ble opprinnelig bygget i Spania i 2000. Senere er den forlenget. Båten er i dag 64 meter lang.