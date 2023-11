– Det er med den største tilfredsstillelse vi nå ser rederiet bli overtatt av gode kollegaer og venner, som vi har hatt det aller beste samarbeid med i alle år, sier Øystein Sandøy, som sammen med søskenbarna sine har drevet familierederiet Sjøvær i 60 år. Ved nyttår gir de seg ved roret.

– Vi er svært glade for at flinke fiskere fra linefamilien tar over Sjøvær. Det sier Øystein Sandøy i en pressemelding til Fiskeribladet.

Stolte over å ta over

Det er rederiene Leinebris og O.