Samtidig som skreimaskineriet er i full gang i havna, inviteres det til den årlige Skreikonferansen på Myre i Vesterålen.

Dit kommer både fiskeriminister Cecilie Myrseth, hennes statssekretær Kristina Hansen og tre sentrale politikere i næringskomiteen på Stortinget.

Tema for årets konferanse, som arrangeres torsdag 7. mars, er interessekonfliktene og gnisningene som oppstår når stadig flere skal dele på havet.

– Målet med Skreikonferansen er å gå rett på sak, og belyse våre muligheter og flaskehalser, og samtidig samle de som faktisk har makt, ressurser og nettverk til å ta tak i dette. Det har vi i høyeste grad fått til i år, sier leder for Skreikonferansen, Stine Frivåg, i en pressemelding torsdag.

Flere vil ha en bit av havet

Samtidig som myreværingene inviterer til debatt om bruken av havet, varsler Forvaret om stor militær aktivitet utenfor kysten av Nord-Norge. Øvelsen Nordic Response går av stabelen midt i den hektiske skreisesongen.

Frivåg viser til at havet har blitt en kamp om ressurser og ulike agendaer. Noen vil skyte opp raketter midt i matfatet, andre vil ha oppdrett eller vern.

«Hvordan skal vi sikre matsikkerhet, vekst og sameksistens der alle mener at de er de viktigste, og bærekraft er et krav med svært få konkrete løsninger?» spør hun.

Et økt trusselbilde reiser også spørsmål om sikker matforsyning og totalberedskap.

– For å krydre utfordringsbildet, endrer skreien retning og stikker nordover for kaldere hav. Tar vi de rette valgene for å sikre vår framtid som fiskerinasjon? spør arrangørene.

Debatt med rikspolitikere

For å belyse disse utfordringene er det hentet inn foredragsholdere fra både fiskerinæring, forskning, finans og forvaltning.

Fiskeriministeren skal i tillegg snakke om kvotemeldingen og hvordan den vil påvirke fiskeriene i nord.

Det blir også debatt mellom Geir Jørgensen (Rødt), Willfred Nordlund (Sp) og Olve Grotle (H) i næringskomiteen på Stortinget. Øyvind Arntzen i Nord Fiskarlag, Arne Karlsen i Gunnar Klo og statssekretær Kristina Hansen stiller også der.

– I god Øksnes-stil går vi ikke rundt grøten, men går fokusert på å finne løsninger. Det føler vi at vi kan få til med programmet og debatten, sier Frivåg i pressemeldingen.