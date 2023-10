Inspeksjonen førte til at båtene ble oppbrakt til Tromsø av KV «Svalbard», mistenkt for ulovlig fiske. Fredag ligger de to irske trålerne til havn i Breivika i Tromsø.

John O'Sullivan, medeier i tråleren «Ronan Ross», bekrefter til Fiskeribladet at både «Ronan Ross» og «Sarah David» ble oppbrakt av Kystvakten.

Operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt sa til Fiskeribladet fredag morgen at Kystvakten konstaterte ulovlig fiske etter inspeksjonen om bord i båtene på feltet torsdag.

Til det sier O'Sullivan:

– Vi visste ikke at vi fisket i et stengt område.