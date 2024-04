Fiskeribladet omtalte tidligere i mars at 15 av 20 ansatte ved Vardøbruket mister jobben. Bakgrunnen er mangelen på råstoff og dårlig lønnsomhet de siste fem årene.

Insula Hvitfisk har inngått avtale med Arctic Catch om utleie av anlegget i Vardø Havn (nåværende Vardøbruket AS)», heter det i en pressemelding undertegnet styreleder i Vardøbruket, Sigvald Rist.

– Jeg mener dette er en god løsning. Det er tøffe tider i norsk hvitfisknæring, og ikke enkelt å drive hvitfiskaktivitet i Finnmark eller i Norge for øvrig. Da må vi søke samarbeid med de som tidligere har vært konkurrenter, sier Sigvald Rist i en kommentar til Fiskeribladet onsdag.

Tidligere i mars ble det kjent at Vardøbruket AS sier opp 15 av 20 ansatte. Foto: Google Maps

Rist legger til at han er glad for at en slik løsning i Vardø, og at de fortsatt kan være der med et tilbud for fiskerne.

I pressemeldingen som er sendt ut onsdag, står det at; «Forventet kvoteutvikling gir ikke utsikter til forbedring, og situasjonen utfordrer aktørene i næringen til å tenke nytt. Ett samarbeid mellom Insula og Arctic Catch i Vardø, gir begge bedrifter et styrket råstoffgrunnlag, og derved også en styrkning av aktiviteten, bearbeidingen og verdiskapningen i Øst-Finnmark».

– Nødvendig nedbemanning

Som nevnt var det 15 av 20 ansatte som måtte gå i en nedbemanning ved Vardøbruket tidligere i år.

På spørsmål om dette betyr at alle de 20 nå er sikret jobb, svarer Rist:

– Den nedbemanningen var nødvendig. De fem er sikret jobb videre, forutsatt at det kommer fisk på land.

– Kan det bli aktuelt å ansatte flere?

– Det er ikke noe som er aktuelt nå, og ikke en del av det vi har diskutert, sier styrelederen.

– Tilgjengelig for fiskere i hele Øst-Varanger

Som en del av avtalen får Arctic Catch tilgang på kongekrabbe som Insula kjøper hos fiskere i Båtsfjordbruket, opplyses det.

Videre får Båtsfjordbruket styrket sitt råstoffgrunnlag gjennom kjøp av fisk til filetproduksjon fra Arctic Catch sine anlegg på Svartnes, Vadsø og i Vardø Havn. Av meldingen går det frem at avtalen også sikrer fortsatt kjøp av fisk og kongekrabbe i Vardø havn.

– Med hovedanlegget på Svartnes, kjøpestasjon i Vadsø og nå også i Vardø Havn, er vi tilgjengelig for fiskere i hele Øst-Varanger sier driftsleder Evaldas Zulys i Arctic Catch, i meldingen.

Utleie av anlegget er definert som virksomhetsoverdragelse, og sikrer derved videreføring av aktiviteten og arbeidsplasser ved Vardøbruket, heter det i meldingen fra Insula Hvitfisk.

– Vi er meget fornøyde med å ha sikret aktiviteten i Vardø, samtidig som råstoffgrunnlaget for virksomheten i Insula Hvitfisk for øvrig styrkes, uttaler styreleder i Vardøbruket Sigvald Rist.