I en pressemelding mandag opplyser politiet at det var latviske Romans Solovjovs (38) som ble funnet på kvelden fredag 12. april. Det var mannskapet på tråleren «Kongsfjord» som fant Solovjovs sør-øst for Svalbard.

«Troms politidistrikt har identifisert avdøde og pårørende er varslet. Det foreligger ikke en endelig obduksjonsrapport, men dødsårsak oppgis til å være drukning», heter det i meldingen fra politiet.

Fiskeribladet har forsøkt reder Jøran Helde og styreleder Ola Christian Olsen i Havøy Kystfiske for en kommentar, men har foreløpig ikke lyktes.

Falt over bord

Solovjovs ble meldt savnet til politiet etter melding om mann-over-bord på snøkrabbefartøyet «Hunter» utenfor Svalbard 30. januar 2023.

Ifølge sjøulykke-rapporten fra februar i fjor, falt Solovjovs over bord under klargjøring av teiner. I etterkant av ulykken varslet Havarikommisjonen Sjøfartsdirektoratet om det de mente var sikkerhetskritiske forhold om bord. Som et resultat av det, ble båten holdt tilbake i Tromsø inntill pålegg fra Sjøfartsdirektoratet ble utbedret.

Avskiltet

I juli i fjor omtalte Fiskeribladet av båten ble avskiltet. Alle sertifikater ble i den forbindelse inndratt og erklært ugyldig på grunn av alvorlige sikkerhetsavvik, slo Sjøfartdirektoratet fast i fjor sommer. Bakgrunnen var nettopp dødsulykken.

Reder Jøran Helde i Havøy Kystfiske som eier båten, klaget på dette vedtaket fra direktoratet. Han opplyste da i en epost til Fiskeribladet at rederiet var uenig i et stort antall funn i revisjonsrapporten, og at den derfor ble påklaget. Etter hva Fiskeribladet kjenner til er ikke denne saken endelig avgjort. Båten ligger til kai i Ålesund.

24. januar i år omtalte Fiskeribladet rederiet får inndratt all snøkrabbefangst etter dødsulykken. Rederiet måtte betale en halv million kroner i inndragning av fangst. Det skjedde etter at det ble avdekket at båten hadde for mange utenlandske ansatte i mannskapet. Fiskeribladet var i forbindelse med den saken i kontakt med Helde som da ikke ville kommentere saken.