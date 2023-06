Ulykken inntraff i morgentimene, og politiet varslet via Twitter om eksplosjon på flåte og skadd person klokken 09.01 fredag morgen. Kort tid senere, klokken 09:41 bekreftet politiet via Twitter at personen som først ble meldt skadet, hadde omkommet på stedet. Pårørende er varslet.

– Dypeste kondolanser

– I dag tidlig har det skjedd en alvorlig ulykke på et av Hofseth sine oppdrettsanlegg i Stranda kommune. Vi sender ut denne pressemeldingen for å informere om hendelsen, og for å dele den begrensede informasjonen vi har for øyeblikket. På nåværende tidspunkt har vi begrenset informasjon om ulykken og hendelsesforløpet. Ulykken resulterte i tapet av en av våre dyktige kolleger. Våre tanker og dypeste kondolanser går til den avdødes familie og våre kolleger, skriver leder for kommunikasjon i Hofseth, Jannicke Farstad, i en melding fredag formiddag.

– Vi samarbeider tett med nødetatene som er på stedet, og gjør det vi kan for å bidra til å håndtere situasjonen, legger hun til i meldingen.

Ukjent årsak

I meldingen går det fram at det var totalt fire personer til stede da hendelsen inntraff på ulykkesstedet.

– Hva som har forårsaket ulykken er foreløpig ukjent, men vi har fått rapport om en eksplosjon på anlegget, og at dette har fått fatale konsekvenser. Politiets etterforskning er i gang for å avdekke årsakene til hendelsen, skriver selskapet.

– De pårørende og våre ansatte har vår høyeste prioritet. Vi jobber aktivt med å håndtere situasjonen på best mulig måte, og tilbyr all nødvendig støtte og assistanse pårørende og våre ansatte, skriver selskapet avslutningsvis i meldingen.

Ulykken skjedde på denne fôrflåte tilhørende Hofseth. Foto: Rita Løseth/Nyss

Hofseth Aqua Hofseth Aqua er et helintegrert oppdrettsselskap med syv matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, seks sjølokaliteter og eget slakteri. I tillegg drifter selskapet fire FoU-tillatelser i samarbeid med Ewos Innovation.

Hofseth Aqua er en del av Hofseth International AS som er et internasjonalt sjømatkonsern med hovedkontor i Ålesund. Konsernet har tre fabrikker på Sunnmøre; Ålesund, Valderøy og Syvde.

Hofseth International er også største aksjonær og leverandør av råstoff til Hofseth Biocare som bruker avskjær fra foredling til å produsere lakseolje, protein og kalsium.