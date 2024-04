Tirsdag demonstreres det mot kvotemeldingen i Hammerfest, Vardø og Honningsvåg. Aksjonen på kaien i Honningsvåg ble planlagt i helgen og ledes av Lena Ingebrigtsen.

Hun og mannen driver matbutikk i Honningsvåg. Ifølge henne er fisken grunnlaget for at de bor i Honningsvåg, og med dagens kvotenedgang og fiskeripolitikk frykter hun at plassen skal miste fiskere.

I Honningsvåg var flere møtt opp for å demonstrere også på land. Foto: Alex Eliassen

– Partiene har gått til valg på at nå er det nord sin tur. Det er jo bare piss. De lyver til folk. Hvis vi mister masse fiskere, blir kundegrunnlaget borte. Og hva med Hurtigruten? Skal den liksom selge døde fiskevær til turister? spør hun seg.

– Det er ikke alle som vil bo nede i «suppen» og drikke caffe latte, legger hun til.

Ingebrigtsen sier saken handler om hvem som skal få lov til å eie, og påpeker samtidig at fisken tilhører folket.

Visuell protest

Tirsdag rundt klokken 12 startet aksjonen med fakler, røykbokser og nødbluss. Ingebrigtsen har også printet ut forsiden av kvotemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den skal jeg brenne, sier Ingebrigtsen, på formiddagen før aksjonen.

Her kan du se video av da Ingebrigtsen satte fyr på kvotemeldingen:

Frustrasjonen har ifølge Ingebrigtsen bygget seg opp over tid, og hun mener politikerne ikke legger til rette for at folk kan bo i Honningsvåg.

– Politikerne har blant annet kommet med konsesjoner om å sette opp vindmøller her. Bestefar sa at fiskeripolitikken er diskutert i fylla og vedtatt i bakrus, og når man setter seg ned og leser kan man jo tenke de nesten har gått over til sterkere midler. Alt dette nye skal være så grønt, men kystfiske er jo det som allerede er mest miljøvennlig.

Flere båter møtte opp til aksjonen. Foto: Piotr M

Drømmen er sunn fornuft

Hun vil at flere skal bli «forbanna».

– Man kan ikke sitte hjemme og være feig. Man må vise at man er uenig.

– Hvilke forventninger har du?

– Drømmen er at sunn fornuft skal få lov å råde. Jeg synes ikke kvotemeldingen er et forlik, jeg synes den er et svik.

Hun har imidlertid ikke tro på at staten eller politikerne kommer til å endre noe.

– Jeg tror de kommer til å gjøre det de vil. Jeg tror de har glemt hvem de egentlig jobber for.

Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss talte på Stortinget mandag. På tirsdag var hun i Vardø. Foto: Anders Furuset (arkiv)

Forsvarer kvotemeldingen

Regjeringspartiene har forsvart kvotemeldingen. Tirsdag var fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Vardø.

– Jeg er kjent med at det er store reaksjoner på en del ting. Det er særlig tredjelandskvoten. Da er det viktig for meg å få frem at vi ikke skal gi alt til den største flåten, sa til Fiskeribladet mandag.

Forhandlingsleder Willfred Nordlund (Sp) har tidligere sagt at politikken godt oppfyller Senterpartiets fiskeripolitiske program. På spørsmål om hva han tenker om at to av hans egne partimedlemmer stemte mot meldingen, svarer han:

– Det illustrerer utfordringen med å ha en stor nedgang i kvoter, som særlig rammer den minste flåten i Finnmark. Det er viktig å danne et grunnlag som står seg både når kvoten går opp og ned. Det har vi gjort, og enigheten er i tråd med regjeringens planer og program. Men det vil alltid være enkelte som er misfornøyd med et bredt kompromiss, sa Nordlund mandag.

Mange ønsket å markere seg mot kvotemeldingen i Honningsvåg tirsdag. Foto: Piotr M

Også onkelen til Lena Ingebrigtsen demonstrerer i Honningsvåg tirsdag.

Fiskeribladet har omtalt fisker og SV-politiker Johnny Ingebrigtsen som er aksjonsleder og benyttet båten sin «Nytind» til å blokkere havnen.

– Vi kommer ikke til å lage urimelig last for tredjeparter, vi vil bare ha oppmerksomhet for saken, understreker Ingebrigtsen.



Johnny Ingebrigtsen er med å blokkere havnen med båten «Nytind». Foto: Privat

Håper på endring

Klokken 13.50 forteller fisker Thor-Martin Hansen fra båten «Trio» at dagen har gått bra så langt. De er fortsatt ute og sperrer havnen og venter på avstemmingen av kvotemeldingen.

– Flåtesiden står han av. Vi håper selvfølgelig at kvotemeldingen vil sendes tilbake til komiteen for å få endret på punktet om ubenyttede tredjelandskvoter. Det er den biten som har gjort oss forbannet, sier han.

Reder og landsstyremedlem i Norges Fiskarlag, Einar Helge Meløysund, mener misnøyen er berettiget.

– Ap og Sp kritiserte forrige kvotemelding for å ikke prioritere kystflåten, og var klare på at de skulle ha en annen kurs for sin politikk, sier Meløysund.

Thor-Martin Hansen er en av dem som deltar på blokaden i Honningsvåg. Foto: Thor-Martin Hansen

Forstår skuffelsen

– Når kvoten har gått så mye ned og fiskeriministeren sier dette er viktig og at kystflåten skal prioriteres, men så skjer det nesten ingenting – da forstår jeg godt at folk er frustrert.

Han påpeker at torsken er viktig for kystflåten, og at fiskerne holder liv i småsamfunnene langs kysten.

Einar Helge Meløysund er tillitsvalgt og støtter aksjonen fullt ut. Foto: Lena Knutli (arkiv)

– Vi leverer all fisken fersk. Den går inn til lokale mottak og skaper arbeidsplasser og verdiskaping her. Den gjør at folk kan bo her, sier han.

Meløysund sier det er helt på sin plass at folk er forbannet og skuffet.

– Ap og Sp sagt burde sagt at de ville styre slik de tidligere har styrt. Det er uredelig å si at det kommer en ny kurs og omfordeling når det ikke gjør det, mener han.