Søndag meldte flere medier at fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) var ferdig som fiskeriminister. Ifølge VG mot hans vilje. Mandag kom fasiten: da ble Cecilie Myrseth (Ap) presentert som ny fiskeriminister like etter klokken 11.20. I en pressemelding fra regjeringen like etter, ble det bekreftet at Myrseth tar over statsrådposten etter Skjæran.

Bekreftet

– Kongen har i statsråd i dag gitt utanriksminister Anniken Huitfeldt, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran avskil i nåde, melder regjeringen mandag.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran er ferdig som fiskeri- og havminister. Foto: Anders Furuset

Snart kvotemelding

Skjærans avgang skjer kort tid før den planlagte fremleggingen av den kommende kvotemeldingen, som vil avgjøre mye av fiskerinæringens fremtid. Da Fiskeribladet intervjuet Skjæran som nybakt minister i 2021, uttalte han at meldingen ville komme før 2023.

– Jeg har ikke tenkt å bruke seks år slik den forrige regjeringen gjorde. Jeg skal komme med en tidsplan når den er klar, fortalte han da.

Siden har han erkjent at han tok vel hardt i da han lovet dette. Den er ventet å legges frem sent i år, ifølge Stortingets kalender. Nå blir det hans arvtager Myrseth som vil få oppgaven med å fullføre innspurten av kvotemeldingen.

Det var meldingen fra statsministeren under pressekonferansen mandag ettermiddag:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg vet hun vil fortsette det gode arbeidet Bjørnar har gjort innen rekruttering. Hun vil legge frem den nye kvotemeldingen, fortalte han da.

– Uredd

Han viste til at Myrseth er erfaren på sjømatfeltet:

– Det kan jeg bekrefte, for jeg har vært med henne på feltbesøk adskillige ganger.

Han omtalte Myrseth som en uredd og tydelig politiker, at hun brenner for landsdelen hun kommer fra, og at hun har hatt viktige oppgaver i perioden som helsepolitiker:

– Det har jeg lagt vekt på, sier Støre.

Cecilie Myrseth (Ap) blir ny fiskeriminister. Foto: Arbeiderpartiet

Statssekretærene Kristina Sigurdsdottir Hansen og Vidar Ulriksen fortsetter som statssekretærer under Myrseth.

Rådgiver fra Nergård

Skjærans politiske rådgiver Anette Kristine Davidsen går over til å bli rådgiver for den nyopprettede statsrådsposten digitalisering- og forvaltningsminister. Nicklas Simonsen blir Myrseths rådgiver.

Ifølge Arbeiderpartiets egne sider har Nicklas Simonsen en master i fiskeri- og havbruksvitenskap fra UiT - Norges arktiske universitet. Han har vært i Senja kommunestyre og jobber hos sjømatkonsernet Nergård.

Flere nye

Ellers melder regjeringen at Tonje Brenna går over til å bli arbeids- og inkluderingsminister. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide blir ny utenriksminister. Ellers meldes det at: