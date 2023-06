Det opplyser partiene i en felles pressemelding fredag morgen.



Marianne Sivertsen Næss, leder av Stortingets energi- og miljøkomité, kaller det «startskuddet for at en konkurransedyktig, norsk leverandørindustri innen havvind kan vokse og videreutvikle seg langs hele kysten».

Hun legger til at nord etter hvert skal med.

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, sier til Fiskeribladet at de tar til orientering at det er flertall i Stortinget for utbyggingen. Maråk påpeker at Fiskebåt har hatt høringsprosess på prosjektet, og legger til grunn at utbyggingen skjer uten at fiskerier blir skadelidende.

– Det er tatt hensyn til våre synspunkter knyttet til areal. Areal ble flyttet slik at man unngår viktige gyte- og oppvekstfelt for tobis. Fiskebåt registrerer også at det er flertall til tross for mange advarsler knyttet til kostnadsrekken og manglende lønnsomhet i disse prosjektene, sier Maråk til Fiskeribladet.

Maråk sier han tror at dersom subsidiebehovet blir så stort som det ser ut, på 23 milliarder kroner, kommer trolig bremsene på.

– Da er kanskje ikke dette eventyret mange trodde det skulle bli. Ofte er det slik at eventyr er for gode til å være sanne, sier Maråk.

Sameksistens

Flertallspartiene viser i pressemeldingen til at det haster med løsninger som vil gi mer kraft til fastlandet, ettersom Sør-Norge går mot et varig kraftunderskudd.

−Havvind vil bidra med store mengder av den økte kraftproduksjonen vi trenger framover, sier Senterpartiets energipolitiske talsperson, Ole André Myhrvold.

Partiene understreker i meldingen at det er «avgjørende å få på plass ambisiøse mål og god kunnskap for å sikre god sameksistens og ivaretakelse av natur, miljø og marint liv».

Kartlegging av havmiljøet

Svs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, sier følgende i meldingen:

− Vi er glade for å sikre havvindsatsingen, ikke minst for å få kraft til å kutte utslipp. Siden staten må bidra mer, var det viktig å få på plass strengere krav til miljøkartlegging,

MDG viser til at partiet har fått gjennomslag for at naturen beskyttes bedre i utbyggingen.

– I dag er vi enige om raskere framdrift for kartlegging av havmiljøet ved Sørlige Nordsjø II, og at det skal gjøres grundige kartlegginger også i andre områder aktuelle for havvind framover, sier Une Bastholm i MDG.

Energipolitisk talsperson i KrF, Ingolf Ropstad, påpeker i meldingen at havvindsatsingen er blitt vesentlig dyrere enn regjeringen først forespeilet, og at det derfor er viktig å få ned kostnadene til neste utlysning.

− Grunnen til at vi likevel går inn for forslaget er at vi må få på plass mer kraft for å klare omstillingen og klimamålene innen 2030, samt nye muligheter for norsk leverandørindustri, sier Ropstad.

Saken oppdateres.