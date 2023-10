Havforskingsinstituttet (HI) skriv at funnet vart gjort i samband med at biologi og geologi på havbotnen skulle dokumenterast gjennom Mareano-programmet utanfor Rogaland. Ubåten vart oppdaga i vår, men det er først no, i samband med eit nytt tokt i oktober, at identiteten på den er klarlagt.

Britisk ubåt

HI skriv at då vår-toktet skulle planleggast, såg forskarane nokre underlege strukturar på kartet. Nysgjerrigheita tok overhand og det blei prikka inn ein stasjon. Her måtte det avklarast om det var eit nytt korallrev – eller eit vrak som ingen visste om.

– Etter å ha undersøkt vraket ved hjelp av kamera, kunne vi fort konstatere at det var snakk om ein ubåt, seier senioringeniør Kjell Bakkeplass i artikkelen på HI sine nettsider.

Bakkeplass begynte å leite etter opplysningar om ubåten og var innom både den norske og den britiske marinen for svar.

– Etter at fleire hadde studert bileta, landa vi på at det truleg er HMS Thistle, men bileta viste for få detaljar til at det kunne endeleg avklarast.

Vart senka av tyskarar

I samband med at Mareano-programmet gjennomførte eit nytt tokt no i oktober, dukka det opp ein sjanse til å prøve å identifisere vraket.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– På førehand visste vi kva kjenneteikn vi skulle sjå etter, dermed klarte vi å identifisere vraket som «Thistle», men med eit lite atterhald om at det er Royal Navy som står for den endelege identifiseringa, fortel Kyrre Heldal Kartveit som er toktleiar på dette toktet.

HMS Thistle si siste ferd enda 10. april 1940. Då blei den senka av ein tysk ubåt. Ingen av mannskapet på 53 overlevde.

– På den tida brukte navigatørane peilingar og kvadrat og ikkje GPS slik som i dag. Det gjer at posisjonen for senkinga er unøyaktig, seier Bakkeplass på Havforskingsinstrituttets nettsider.

No ligg «Thistle» på 160 meters djup utanfor Rogaland. Sidan det er snakk om ein ubåt som er senka under krig, er fartøyet å rekne som ei krigsgrav. Den britiske marinen har eigedomsretten til vraket, opplyser Havforskingsinstituttet.

Her kan du sjå video av vraket: