Med det et slikt deltakertall, blir årets konferanse den største noensinne, ifølge Norges Sjømatråd, organisasjonen Fiskebåt og Nordea, som er arrangørene.

I tillegg er det flere hundre som kommer til å følge den digitale sendingen.

- Dette er niende året at vi arrangerer Ombordfrystkonferansen, men det er første gang at vi må operere med ventelister. Det viser at det er stor interesse for fryst råstoff og at konferansen har etablert seg som den viktigste møteplassen for den havgående flåten, sier kommunikasjonsdirektør Martin Skaug i Norges sjømatråd, i en pressemelding.