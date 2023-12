Tirsdag falt en mann over bord fra en fiskebåt i Lopphavet. Redningshelikopter, redningsskøyter, lokale fartøy og et fly deltok i søket. Hovedredningssentralen avsluttet søket litt før klokken 20.00 tirsdag kveld, og saken ledes nå av politiet.

– Hvordan jobber dere videre med saken?

– Vi er i en planleggingsfase. Vi innhenter informasjon og planlegger hvordan man skal gå videre frem, sier Maria Nilsen, oppdragsleder hos Finnmark politidistrikt onsdag formiddag.

Antatt omkommet

– Skal dere fortsette å søke etter personen?

– Det er det vi holder på å planlegge. Men mer enn det kan vi ikke si veldig mye om, sier Nilsen.

Sten-Rune Nikolaisen er vakthavende redningsleder ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han forteller at det ble gjort et grundig søk tirsdag og at det ble avsluttet i går kveld.

– Aksjonen er gått over til søk etter antatt omkommet. Det er klart vi hjelper politiet hvis de trenger det videre, sier Nikolaisen.

Ifølge Hovedredningssentralen er den antatt omkomne en mann fra Nordland.

– Sterkt

På Loppa kommunes nettsider er en uttalelse fra ordfører i kommunen, Cato Kristiansen. Kommunen tilbyr åpen kirke i Øksfjord klokken 17.00 i dag, onsdag.

– Alle som bor i små fiskersamfunn ved kysten vet hvordan slike ulykker berører og rammer et lite lokalsamfunn. Både her, hvor den savnede har jobbet den siste tiden og selvfølgelig i sin hjemkommune, skriver Kristiansen.

Han takker og berømmer også alle som har deltatt i søket.

– Det er sterkt å se den omfattende, ukuelige og målrettede innsatsen som har vært lagt ned disse timene for å finne den savnede, skriver ordføreren.

Kristiansen ønsker ikke å kommentere saken utover dette.