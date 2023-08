Onsdag formiddag fikk Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge et mayday-signal fra et fiskefartøy utenfor Honningsvåg i Finnmark. Nødmeldingen gikk ut på at båten tok inn vann.

Redningsskøyten «Odin», kystvaktskipet «Bison» og andre båter i nærheten ble kalt ut.

Ifølge redningsleder Linda Hansen i HRS tok det ikke lang tid før en fiskebåt kom til og fikk berget mannen over i sin båt.

- Da lå båten lavt i havet, full av vann, forteller Hansen.

Videre sier redningslederen at de fikk pumpet vann ut før «Odin» og «Bison» ankom. Båten ble tauet til land.

- Personen er i god behold, sier Hansen.

HRS vet ikke årsaken til at båten tok inn vann. Fiskebåten lå midtfjords og været skal ikke ha vært utfordringen ifølge HRS.