NRK Troms og Finnmark meldte torsdag i 17.30-tiden at en fiskebåt hadde kantret i havna i Gamvik.

Politiet i Finnmark opplyser til NRK at mannskapet som var om bord kom seg i land. iFinnmark melder at en båt som lå til kai skal raskt ha kommet til unnsetning, og fraktet med seg de skipbrudne.

110-sentralen fikk melding om hendelsen klokken 15.38, ifølge avisen.

Det er fiskefartøyet «Aldis Lind» som skal ha fått problemer utenfor Gamvik hvor den først fikk slagside og kom seg så vidt inntil moloen hvor den kantret, ifølge iFinnmark.

«Aldis Lind» fikk slagside utenfor Gamvik torsdag 15.02.2024 og klarte å ta seg så vidt innenfor moloen før den kantret. Foto: Privat

– Den seig over slik at den nå ligger på siden inntil moloen, den flyter fortsatt men har 90-grader slagside, forteller brannsjef i Gamvik, Ole Håvard Gabrielsen, til iFinnmark.

Det er Gamvik kystfiske som eier båten, melder kanalen. Rederiet opplyser til kanalen at de ikke vet hva som har skjedd, men at de er dialog med forsikringsselskapet med å få båten til kai. Rederiet legger til at de er glade for at de gikk bra med de som var om bord.