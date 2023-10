– Alle som burde være her, var her. Sør Fiskarlag, Pelagisk forening, Råfisklaget, Sildelaget, men ikke Fiskebåt. Jeg aner ikke hvorfor, men det forundrer meg at de ikke er her. Det er flinke folk og de burde være her, sier Werner Hansen.

Ville ut av Fiskarlaget

Han har i år 50 års jubileum som medlem i Fiskarlaget, og i fjor var han en av de som mente tidligere Fiskarlaget Nord skulle ut av Fiskarlaget.

– Men jeg synes vi kom fram til en god modell i fjor.