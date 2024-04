Amund Fjørtoft, administrerende direktør i hvitfisk-giganten Insula, forteller at de totalt er 40 Insula-ansatte på plass på messen denne uken.

- Det er jo her kundene våre er. Vi treffer leverandørene, vi knytter nettverk, treffer gamle kjente, blir kjent med nye, sier Fjørtoft og legger til:

- Særlig fordi det er en del av våre selskaper som har mye råvarer som skal inn i et globalt marked, må vi være her nede, her det skjer.

Fjørtoft sier det er planlagt mange møter disse dagene, men selv har han sikret seg litt tid til å også mingle på messen.