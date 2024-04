I en pressemelding opplyser Sjøfartsdirektoratet at det ble registrert ti omkomne på næringsfartøy i 2023, mot syv i 2022. Gjennomsnittlig antall omkomne for de fem foregående årene er åtte.

De omkomne i 2023 var alle tilknyttet norske skip. Fem av dødsfallene skjedde på fiskefartøy, fire på lasteskip og et av de på et passasjerskip (se tabell lenger nede i saken).

– Svært viktig

– Det er trist å se en negativ utvikling, at antall omkomne i fjor økte fra året før. Sjøfartsdirektoratet jobber sammen med den maritime næringen for at alle sjøfolk skal komme trygt hjem igjen. Derfor er det pågående arbeidet med regjeringens nullvisjon for omkomne og hardt skadde på sjøen svært viktig for oss framover. Der jobbes det nå med å utforme handlingsplanen som skal iverksettes i 2025, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim i meldingen.

Ni av ti omkom som følge av fallhendelser. Dette var også Sjøfartsdirektoratets fokusområde i 2023. Det siste dødsfallet skyldtes kullosforgiftning. Åtte av dødsfallene skyldtes arbeidsulykker i arbeidstid, mens to var personulykker utenfor arbeidstid, ifølge direktoratet.