En tidligere norsk linebåt som nå seiler under færøysk flagg og navnet «Kambur», fikk problemer tirsdag morgen sør av Færøyene.

Linda Hansen, redningsleder hos HRS Nord-Norge, fortalte til Fiskeribladet tirsdag i 13.20-tiden at de fikk inn et nødsignal via det internasjonale Cospas-Sarsat-systemet klokken 09 tirsdag morgen. Alarmen gikk på at en fiskebåt holdt på å gå ned.

Redningsstasjonen MRCC i Torshavn bekreftet til Fiskeribladet kl. 13.45 tirsdag at båten hadde sunket.

Edvard Bjarnason, leder ved MRCC, opplyser til Fiskeribladet at båten fikk kraftig slagside, og siden sank. Det var 16 personer om bord, og 14 av dem er berget. Redningssøk ble igangsatt og det pågår fortsatt, får Fiskeribladet opplyst like før kl. 16.00 tirsdag ettermiddag.

Funnet vrakrester

Et helikopter og et kystvaktfartøy deltar i søket, i tillegg til at fem fiskebåter bistår, opplyser Bjarnason i ettermiddag til Fiskeribladet.

– Det er funnet vrakrester etter båten. Det betyr at vi er rimelig tett på riktig område, sier han.

– Har dere fortsatt håp om å finne de to fiskerne i live?

– Vi håper, men etter hvert som tiden går blir utsiktene verre, sier Bjarnason.

– Hadde de to på seg redningsdrakter eller flyteelementer?

– Nei, de hadde ikke det. Det gikk så fort, så det var ikke alle i mannskapet som rakk å få det på seg, forteller han.

Brottsjø

Bjarnason sier det er vanskelig å si hva som skjedde med båten.

– Det er vanskelig å si hva som skjedde. I forbindelse med brottsjø gikk noe galt, sier han.

Bjarnason regner med at en del av fiskebåtene som bistår i søket, vil stoppe når mørket faller på.

– Men vår kystvaktfartøy fortsetter søket, så må vi se hva som skjer videre.

Linebåten som sank har tidligere seilt under norsk flagg, først som «Geir» da rederiet H.P. Holmeset eide den, deretter ble den solgt til Austevoll og fikk navnet «Østerfjord». Som Fiskeribladet tidligere har omtalt ble «Østerfjord» solgt til Færøyene i 2021, der den altså har seilt under navnet «Kambur».

Fartøyet befant seg rett sør av Færøyene da den fikk vansker. Fiskeribladet får bekreftet av redningsstasjonen klokken 13.45 at båten det er snakk om har sunket.

Stort søk

Til avisen KVF opplyser politiet at de to savnede er i 40- og 50-årene. De 14 bergede i mannskapet er sendt til sykehus, men skal ikke være alvorlig skadet.

Etter planen skulle et etterretningsfly fra Danmark bistå, men det har fått tekniske problemer. Det er dårlig vær og kraftig nordøstlig vind på stedet, opplyste Bjarnason til Fiskeribladet tidligere i ettermiddag.