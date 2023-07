Kystvakten melder fredag at de har oppbrakt en britisk tråler. Båten fisket med for liten maskevidde, med det resultat at over 60 prosent av fangsten var under lovlig minstemål.

– Skipperen har erkjent forholdene, forteller kontrollsjef i Kystvakten, Erling Øksenvåg, til Fiskeribladet.

For liten maskevidde gjorde at tråleren hadde for mye fisk som var under lovlig minstemål. Foto: Kystvakten

Mye småfisk i Nordsjøen

Tråleren drev med blandingsfiske rett nord av Ekofiskfeltet i Nordsjøen, da fiskerikontrollører fra KV Bergen undersøkte fangsten onsdag denne uka.

– Fisket foregikk i et område hvor det er godt kjent at det er mye småfisk, noe våre kontrollører har opplevd som et problem i store deler av nordsjøbassenget de siste årene. Det blir ekstra alvorlig når man da fisker med for liten maskevidde, sier Øksenvåg.

Fangsten som ble kontrollert var på syv tonn, med stor variasjon i artene.

– Vi målte alle arter med et fastsatt minstemål. 60 prosent av fisken var under minstemål, sier kontrollsjefen.

Har godtatt bot og inndragning

Den britiske tråleren ble oppbragt til Egersund. Skipperen har erkjent forholdene, og godtatt en bot på 25.000 kroner. Rederiet får også inndragning av fangstverdi på 210.000 kroner.

– Dette er et gammelt og etablert regelverk, som bør være kjent for de fleste. Det er mye småfisk i Nordsjøen, og derfor viktig å forholde seg til regelverket, sier Øksenvåg.

Saken er nå avgjort fra Kystvaktens side. Så lenge de nødvendige garantier er stilt, så kan fartøyet gjenoppta fisket, opplyser kontrollsjefen.