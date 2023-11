Dagen før landsmøtet var verken leder i valgnemnda i Nord Fiskarlag, eller Norges Fiskarlag klar over at hun hadde trukket seg.

– Det stemmer at jeg har trukket meg. Noen på årsmøtet i Nord Fiskarlag tenkte det var litt for tidlig for meg å være med i styret, siden jeg ikke har noen erfaring og det er jeg enig i, sier Stokkvik.

Hun er medlem i Frøya og Hitra Fiskarlag, hvor hun også er vara i styret.

Stokkvik sier hun gjerne kommer tilbake når hun har mer erfaring og understreker at det var riktig at hun trakk seg.