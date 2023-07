Det melder VG torsdag ettermiddag. Fisker Henrik Sørensens reketråler brant og sank i november 2021 mellom Bastøy og Fuglevik i Moss.

Nå er fiskeren og forsikringsselskapene uenig om hva som skjedde denne novemberdagen. Tvistesaken er berammet til Søndre Østfold tingrett 25. september. Det er satt av tre dager til saken.

VG skriver at uenigheten blant annet går ut på hvorvidt en gassflaske var plassert på dekk eller inne i båten.

– Havtrygd konstaterer at du selv har forårsaket brannen i båten Teis ved hjelp av en gassflaske som var plassert inne i båten, skriver Havtrygd i sitt avslag, ifølge VG.

Sørensen sier på sin side til avisen at skaden på gassflasken er ikke forenlig med at den sto der under brannen.

Redningsleder Vincent Roos fortalte til Fiskeribladet i november 2021 at slukningsarbeidet var krevende på grunn av propantanker om bord.