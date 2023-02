Skipper Halvar Bendiksen og hans rederi Malnesfjord AS ble i april 2022 anmeldt av direktoratet for brudd på havressursloven etter en kontroll på kaia på Andenes. Torskefangsten som ble kontrollert ble levert av Bendiksen med fartøyet «Anna-Sofie». Det er Norges Fiskarlag som omtaler saken, og viser til at Bendiksen via ERS meldte inn en fangst anslått til 64.500 kilo rund torsk. – Når vi fiskere blir pålagt å bruke en faktor kan det ikke komme en annen faktor. Da blir det helt umulig for oss å innrette oss, sier Bendiksen til Fiskeribladet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.